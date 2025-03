Tifoso col petardo bloccato al Massimino

CATANIA – Un tifoso catanese di 20 anni ha tentato di entrare allo stadio con un petardo nello zaino, ma è stato subito fermato e denunciato dalla polizia. Il giovane ultras ha cercato di eludere i controlli nella zona di pre-filtraggio per accedere in curva nord, in occasione dell’incontro di calcio Catania-Crotone disputato il 23 marzo scorso nello stadio Massimino.

Il suo comportamento non è sfuggito ai poliziotti che l’hanno fermato. Una volta perquisito, è stato trovato in possesso del petardo che è stato sequestrato per poi essere distrutto. Il giovane tifoso è stato anche sottoposto a Daspo in tempo reale: per un anno non potrà accedere agli stadi né assistere a manifestazioni sportive di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale ed europeo.