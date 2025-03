Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dall’Ingv nello Stretto di Messina alle 21.23. L’epicentro è stato localizzato 10 km a sud di Reggio Calabria e 20 km a sud di Messina. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione sia in Sicilia sia in Calabria. Al momento non sono segnalati danni.