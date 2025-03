VALGUARNERA CAROPEPE (ENNA) – Il 48enne Filippo Belbruno è morto in seguito a una caduta dal tetto della casa dei suoceri, a Valguarnera Caropepe. Un volo di 8 metri mentre cercava di sistemare l’antenna in via San Cristofero. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna, ma non ce l’ha fatta. Belbruno era pasticcere e gestore di un bar, aveva 2 figli. La Procura di Enna ha aperto un’inchiesta.