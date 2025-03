Taranto fuori, Messina -4

Arrivano le sanzioni e ridisegnano la classifica del girone C di Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha escluso il Taranto dall’attuale campionato di competenza infliggendo anche 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Il Tfn ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (girone B) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (girone C) e la Triestina (girone A).

Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite lo scorso 3 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa. Per quel che riguarda il Messina, il Tfn ha disposto tre mesi di inibizione per Stefano Alaimo e Doudou Aissatou Sarr Cissè.

Agli effetti della classifica, il Catania perde i 3 punti guadagnati con la vittoria d’andata (5-1) e nella penultima giornata di ritorno osserverà un turno di riposo. A giovarsi dell’esclusione del Taranto, nelle posizioni di vertice, sono soprattutto Cerignola e Avellino, entrambe sconfitte dai pugliesi nel girone d’andata. Sorridono anche Trapani (cancellato il pareggio dell’andata) e Picerno (sconfitto in trasferta).

Si attendono ora i provvedimenti che riguardano la Turris, il cui deferimento è arrivato qualche giorno dopo rispetto a Taranto e Messina. Intanto è stato ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di Catania-Turris, in programma mercoledì prossimo e valida per la trentunesima giornata.

Ecco la nuova classifica del girone C di Serie C: Audace Cerignola 60 (0 di variazione), Avellino 55 (0), Monopoli 49 (-3), Benevento 46 (-3), Potenza 44 (-3), Crotone 43 (-3), Trapani 38 (-4), Picerno 38 (-3), Catania 38 (-3), Giugliano 38 (-6), Sorrento 35 (-4), Cavese 33 (-3), Juventus Next Gen 33 (-3), Foggia 30 (-6), Team Altamura 29 (-6), Latina 27 (-4), Casertana 22 (-6), Messina 15 (-6 e -4), Turris 5 (-1).