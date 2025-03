Tamponamento a catena sulla Ct-Sr: muore una 24enne di Belpasso

CATANIA – Una 24enne di Belpasso, Josephine Leotta, è morta in un tamponamento a catena che stamattina alle 8 ha coinvolto tre macchine e due tir sull’autostrada Catania-Siracusa, vicino alla galleria San Demetrio, in zona Lentini. In base alle prime informazioni ci sono tre feriti. La ragazza che ha perso la vita era su una Toyota Aigo che è rimasta schiacciata tra due camion. La carreggiata in direzione Siracusa è stata chiusa e si sono formate lunghe code.

Lutto a Belpasso. Il sindaco Carlo Caputo ha voluto ricordare la giovane vittima con una nota: “Con profonda tristezza e incredulità, ho appreso la terribile notizia del decesso di Josephine Leotta. Una giovane al servizio della comunità, che aveva donato il suo tempo e impegno prima come scout e ora come volontaria del gruppo di Protezione Civile. In questo momento di dolore, desidero esprimere, a nome di tutta l’amministrazione, le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Josephine”.