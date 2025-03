Svelato il mistero della morte di Gene Hackman

Il mistero della morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa è stato svelato dagli investigatori del New Mexico: l’attore 95enne due volte premio Oscar è deceduto per problemi di cuore una settimana dopo che la coniuge 65enne era stata uccisa da una malattia trasmessa dagli escrementi di topo, la sindrome polmonare da Hantavirus. Per giorni gli investigatori si sono arrovellati sulla scomparsa di Hackman, che soffriva di Alzheimer: secondo le indicazioni del pacemaker il suo cuore ha smesso di battere il 17 febbraio. I medici legali non hanno usato la parola infarto come causa della morte. L’Alzheimer avrebbe contribuito al decesso.