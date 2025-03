Stavolta lo stalking lo faceva lei

La polizia di Modica ha arrestato una siracusana in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura di Milano. La 50enne dovrà scontare in detenzione domiciliare una pena definitiva di 10 mesi per stalking e lesioni aggravate all’ex compagno. I fatti sono accaduti tra il 2022 e il 2024. La coppia aveva litigi continui che spesso di concludevano con la peggio per l’uomo, costretto a fare ricorso alle cure mediche. La 50enne inoltre pedinava l’ex e lo tempestava di messaggi. Scontata la pena, le verrà applicata la misura della libertà vigilata per un anno.