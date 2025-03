Spoleto, trovata morta in casa 36enne palermitana. Il marito: “L’ho uccisa io”

SPOLETO (PERUGIA) – E’ stato convinto dalla polizia a non gettarsi nel vuoto dopo una “lunga ed estenuante opera di persuasione” il 47enne Gianluca Romita, bloccato a Spoleto sul ponte delle Torri. Visibilmente agitato, ha detto agli agenti: “Ho ucciso mia moglie”. Romita è infatti il compagno di una 36enne palermitana, Laura Papadia, trovata morta in casa e per la quale si sospetta un femminicidio. Il 47enne è stato condotto negli uffici del commissariato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, una volante della polizia aveva individuato presso il Ponte delle Torri il 47enne, già noto alle forze dell’ordine, che minacciava di suicidarsi, facendo intendere agli agenti di avere compiuto un atto violento. Un’altra pattuglia si è quindi recata nella casa dove il quarantasettenne conviveva con la compagna, in corso Garibaldi, a ridosso del centro storico, per verificare quanto da lui dichiarato. Con l’ausilio dei vigili del fuoco, gli agenti sono entrati all’interno della casa dove hanno trovato il corpo della donna. Non sono ancora chiare le cause della morte.

In un primo momento, era stata compiuta anche un’irruzione in una casa a Marzocca di Senigallia (Ancona) dove in precedenza abitava la donna insieme al compagno. A far scattare l’accesso nella casa di Marzocca, trovata vuota, una telefonata al 112 dalla Sardegna da parte dell’ex moglie dell’uomo: aveva segnalato che l’ex marito aveva ucciso l’attuale compagna, fornendone generalità e indirizzo. I militari di Senigallia non hanno però trovato nessuno nella casa dove alcuni vicini avevano visto l’uomo, per l’ultima volta, circa una settimana fa.