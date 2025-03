CATANIA – Nel quartiere San Giorgio di Catania i carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da un gruppo di ragazzi. I 4 identificati avevano una pistola a salve, priva del tappo rosso. In strada poi i militari hanno recuperato ben 21 bossoli. Il proprietario della pistola è stato portato in caserma e segnalato all’autorità giudiziaria.