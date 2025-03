PATTI (MESSINA) – I carabinieri hanno fermato un 46enne per una rapina a un commerciante di Patti verso il quale sono stati sparati dei colpi con una pistola a salve. Nel primo pomeriggio del 7 settembre 2024 il malvivente con una macchina rubata ha pedinato il titolare della tabaccheria, per poi assalirlo col volto coperto da una mascherina chirurgica e portargli via circa 6.000 euro. Dopo mesi di indagini i militari sono riusciti a risalire all’identità del 46enne.