Spacciava tra via Umberto e piazza Iolanda, preso

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un sudamericano 39enne che vendeva droga in piazza Iolanda, prelevandola di volta in volta dal suo appartamento di via Umberto. I militari lo hanno tenuto d’occhio mimetizzandosi tra la gente, quindi lo hanno bloccato. In casa, dentro il cassetto di un mobile, hanno scovato due buste contenenti 200 grammi di cocaina, un sacchetto con 10 grammi di crack e una confezione da 50 grammi di marijuana, tutto già suddiviso in dosi. La droga avrebbe fruttato oltre 15.000 euro.