Spaccia a 15 anni vicino al chiosco catanese

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato un giovanissimo spacciatore e ha segnalato alla prefettura due assuntori. Gli agenti, in corso Indipendenza, nella zona di San Leone, hanno notato un gruppo di sette ragazzi che stazionava vicino a un chiosco. Con l’aiuto delle unità cinofile antidroga, hanno così effettuato un controllo, identificando 7 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 24 anni, tra cui due minorenni. I poliziotti hanno notato il particolare nervosismo di tre di loro, soprattutto del più giovane, un 15enne.

Svuotando le tasche, un 21enne e un 24enne hanno consegnato ciascuno un involucro contenente una modica quantità di hashish. Per il 15enne, che si mostrava poco collaborativo, i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione: nelle tasche dei jeans aveva due bustine con marijuana e nella tasca del giubbotto 230 euro. Allargata l’ispezione in casa del minorenne, grazie al fiuto del cane Maui sono state trovate una busta con marijuana in un comodino del soggiorno/cucina e un’altra di hashish.