Spacca vetrina in via Etnea per rubare la cassa

CATANIA – Denunciato dai carabinieri un 38enne residente in provincia di Enna, pregiudicato, per tentato furto aggravato e danneggiamento. L’episodio è avvenuto nella notte: durante un pattugliamento in via Etnea, i militari hanno notato una persona che, indicando un uomo in fuga poco più avanti, li ha avvertiti in maniera concitata che il fuggitivo aveva appena infranto la vetrina di un negozio di calzature. Immediatamente, i carabinieri si sono messi all’inseguimento del fuggiasco che stava correndo in direzione di piazza Duomo, nella speranza di riuscire a dileguarsi.

Ma è stato raggiunto e bloccato, quindi perquisito e poi portato in caserma. Intanto è stato effettuato anche un sopralluogo nell’attività commerciale. La porta di ingresso del negozio, composta da due ante in vetro, era stata rotta in un punto, creando un varco per accedere al negozio. All’interno, poi, la zona della cassa era in disordine e quando i carabinieri hanno contattato il titolare dell’attività, che li ha raggiunti in pochi minuti, questi ha confermato che il ladro aveva tentato di rubare il registratore di cassa.