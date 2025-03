Sfonda la porta di casa dell’ex: “Ti brucio con la benzina”

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso hanno arrestato un 37enne di Paternò per atti persecutori e minacce aggravate nei confronti della sua ex compagna di 28 anni, anche lei di Paternò. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini di urla e caos in una casa del centro a causa di una violenta lite familiare. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato il 37enne in stato di agitazione che stava aggredendo verbalmente l’ex compagna, davanti alla madre della donna e ai loro tre figli minorenni che assistevano atterriti.

I carabinieri hanno tentato di calmare l’aggressore, intimandogli di allontanarsi, ma il 37enne si è rifiutato di andare via dalla casa, dichiarando di essere ancora innamorato della donna e di non voler rinunciare a vedere i figli. La situazione è precipitata quando il maggiore dei bambini, spaventato, ha iniziato a piangere. I militari hanno messo in sicurezza la madre e i figli, facendoli uscire da casa. In un crescendo di rabbia, però, il 37enne, vedendo la donna e i bambini allontanarsi, ha ripreso a minacciare l’ex compagna: “Prima ammazzo te e poi mi ammazzo io! Ti brucio con la benzina!”. Poi ha afferrato un coltello da cucina, dicendo di volersi fare del male. I carabinieri, con grande sangue freddo, hanno avviato una breve negoziazione, riuscendo a far calmare l’uomo, che gli ha consegnato il coltello.

Durante il sopralluogo in casa, i carabinieri hanno accertato che l’energumeno, pur di entrare, aveva colpito ripetutamente la porta d’ingresso con tale violenza da abbatterla completamente. La 28enne ha trovato il coraggio di denunciare l’ex compagno e per il 37enne è scattata la custodia cautelare in carcere.