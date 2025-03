Spacca finestrini di auto in sosta: bloccato a Catania

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale e ha denunciato per danneggiamento un 32enne pakistano. Gli agenti sono intervenuti in piazza Galatea dove era stata segnalata la presenza di uno straniero che rompeva i finestrini di numerose auto in sosta. Rintracciato in corso Italia, il 32enne ha iniziato a spintonare i poliziotti, arrivando a sferrargli calci e pugni, minacciandoli anche di morte. Grazie all’intervento di altri equipaggi, il 32enne è stato fermato. Già noto alle forze di polizia per diversi precedenti per reati contro il patrimonio e per reati commessi contro gli operatori di pubblica sicurezza, è stato accertato che era in possesso di un regolare permesso di soggiorno.