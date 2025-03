Sos sull’Etna: 3 ragazzini bloccati dalla neve

CATANIA – Tre escursionisti minorenni rimasti bloccati per la neve a Poggio La Caccia, all’interno del demanio forestale Filiciusa-Milia, in territorio di Adrano sul versante ovest dell’Etna, sono stati raggiunti dal soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi. L’intervento è stato eseguito ieri. Contattati telefonicamente, i tre hanno detto di avere difficoltà nell’avanzare lungo il sentiero per rientrare verso Piano Fiera, in quanto non adeguatamente equipaggiati per affrontare l’abbassamento delle temperature al tramonto e il buio incombente. Due militari delle Fiamme gialle li hanno raggiunti a nord di monte Leporello: spaventati e infreddoliti, i tre sono stati accompagnati al piazzale di Piano Fiera, da dove erano partiti.