SIRACUSA – Incidente autonomo stamattina a Siracusa. Una Toyota Yaris, per cause da accertare, ha perso il controllo in viale Epipoli, in direzione Belvedere, colpendo due auto in sosta. Dopo l’urto, la macchina è finita nella direzione di marcia opposta ed è finita fuoristrada. Il conducente è stato trasferito nell’ospedale Umberto I per piccole ferite al volto ed è stato sottoposto ad accertamenti per verificare l’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.