SIRACUSA – Il conducente di un furgoncino Fiat Fiorino, proveniente da Strada Ognina con direzione via Lido Sacramento, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato all’interno di un appezzamento di terreno. Oltre alla polizia municipale, sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per soccorrere l’uomo alla guida rimasto lievemente ferito.