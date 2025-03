Si perde nei boschi di Belpasso, ritrovato

BELPASSO (CATANIA) – Si è concluso, nella tarda serata di ieri, un intervento dei militari del soccorso Alpino della guardia di finanza di Nicolosi, che hanno soccorso un escursionista smarritosi in contrada Quercia di Chiodo, nel territorio di Belpasso. Alle ore 20,35 circa di ieri, i finanzieri hanno ricevuto una chiamata ove si comunicava che un anziano escursionista, uscito dalla propria abitazione di Nicolosi intorno alle 13,00, al sopraggiungere della sera non aveva fatto rientro a casa, destando preoccupazione nei familiari.

Individuata la zona boschiva particolarmente impervia, i militari del soccorso Alpino di Nicolosi, con il supporto dell’unità cinofila, dopo circa 30 minuti di ricerca, grazie al fiuto del cane hanno individuato una traccia e, poco distante, è stato ritrovato l’uomo. Il malcapitato era cosciente, ma lamentava forti dolori al bacino e non riusciva a muoversi. I militari gli hanno prestato le prime cure sul posto e hanno provveduto al suo trasporto utilizzando una speciale barella Titan Basket, in dotazione al reparto. Percorrendo un sentiero particolarmente impervio e scosceso, i militari sono riusciti a raggiungere la strada sterrata in circa 45 minuti. Sul posto era ad attenderli un’ambulanza del 118, al cui personale sanitario i militari hanno affidato l’uomo recuperato.