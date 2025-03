Sgominata piazza di spaccio nel Catanese

CATANIA – Un’organizzata piazza di spaccio attiva a Riposto è stata sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Catania con l’operazione denominata Caronte. Oltre cento militari hanno eseguito tra Giarre, Riposto e Mascali due ordinanze di misure cautelari, emesse dai giudici per le indagini preliminari dei tribunali distrettuale e per i minorenni di Catania, nei confronti di 10 indagati, otto maggiorenni e due minorenni, accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’operazione si basa su indagini di carabinieri della stazione di Riposto coordinate della Procura distrettuale e da quella per i minorenni di Catania.