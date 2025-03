“Sfruttiamo il momento positivo”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita con il Crotone, in programma domenica alle 12.30 (Diretta Stadio su Telecolor dalle 12).

CROTONE. “Partita con coefficiente di difficoltà alto. Ha giocatori di prima fascia soprattutto in attacco. E’ un avversario che ti sollecita tanto. La gara di andata fu un match dai due volti: nel primo tempo non siamo scesi in campo, se la ripresa fosse durata dieci minuti avremmo pareggiato”.

MIGLIORAMENTI. “Il recupero di giocatori importanti ha fatto alzare il livello degli allenamenti e della competizione interna. Tutte le componenti stanno contribuendo. C’è fiducia. Siamo in un momento positivo, sfruttiamolo”.

TIFOSI. “Vogliamo far riconciliare l’ambiente esterno con la squadra. Il derby di Messina serviva anche a questo. Vorremmo che il nostro pubblico ci inciti per 90 minuti, se è il caso ci fischino alla fine”.

FORMAZIONE. “Allegretto ha smaltito l’influenza ed è disponibile. Di Tacchio e Anastasio ci sono. Perdiamo Luperini, fermato dall’influenza. Restano out Guglielmotti e Inglese. Stoppa è stato fuori per squalifica e aveva perso un po’ il ritmo partita, ma è un giocatore importante per noi. Non ha giocato a Messina, ma non è certo una bocciatura. Montalto ora ha un viso diverso, sente la fiducia della squadra e dello staff, sta dando il massimo”.