Sede dell’Arcigay imbrattata con la vernice

CATANIA – Le saracinesche arcobaleno della sede di Arcigay a Catania sono state imbrattate con vernice nera e scritte inneggianti il fascismo: “viva il duce”, “anno 103 era fascista”. Lo rende noto l’Arci sottolineando che “attaccare la sede di Arcigay significa attaccare tutto il movimento, tutte le associazioni democratiche, tutte le persone che credono nell’uguaglianza, nei diritti, nelle libertà e nella democrazia”.

“Un attacco gravissimo e vigliacco – si legge in una nota dell’Arci -. Se il messaggio è quello di farci sentire meno sicuri e di fermare le nostre attività ci associamo alla risposta già data da Arcigay Catania: non ci lasceremo fermare, non ci lasceremo intimidire, non ci faremo cambiare da attacchi così vili. Il clima di intolleranza e spietata violenza contro la comunità queer che si respira nel mondo è inquietante e merita una risposta determinata da parte dell’intera comunità e anche dalle Istituzioni. Non sarebbe accettabile il silenzio delle istituzioni della città – prefettura, questura, comune – rispetto a un attacco così grave e così pericoloso. Noi esprimiamo la nostra assoluta solidarietà ad Arcigay e a tutti coloro che ogni giorno vivono la sede. Diteci quando vorrete ridipingere le saracinesche, i colori li portiamo noi. Siamo tutti sotto lo stesso arcobaleno”.