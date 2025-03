PALERMO – E’ di sette feriti il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte a Palermo all’incrocio tra via Libertà e viale Lazio. Si sono scontrate una Fiat Cinquecento e una Nissan Qashqai. L’impatto è stato molto violento e il conducente della Fiat, il 21enne G. D., è stato trasportato in gravi condizioni al Trauma Center di Villa Sofia: la prognosi è riservata. Altri sei ragazzi di età compresa tra i 19 e i 24 anni sono stati portati in ospedale.