Adrano: scontro tra auto, feriti 5 giovani

ADRANO (CATANIA) – I vigili del fuoco di Adrano sono intervenuti poco dopo le 5 di stamattina per un incidente stradale tra due auto in via Cappuccini. Sulle macchine viaggiavano cinque giovani di età compresa tra i 19 e i 29 anni che sono stati trasportati negli ospedali di Biancavilla e San Marco di Catania. Coinvolto un impianto di distribuzione carburante, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area controllando che non ci fossero fuoriuscite di prodotti infiammabili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Paternò.