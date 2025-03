Scontro tra bus in Spagna, illesi gli studenti siciliani

C’erano studenti minorenni di una scuola di Messina su uno dei due pullman che si sono scontrati in Spagna dopo mezzogiorno sulla centrale Diagonal a Barcellona. Più di trenta persone sono rimaste ferite, 4 sono in condizioni critiche, ma tra gli italiani ci sarebbe solo un ferito lieve. Sul posto una ventina di ambulanze e dieci mezzi dei vigili del fuoco. Si è trattato di un tamponamento tra i due mezzi in seguito al quale uno degli autobus è poi andato a finire contro un albero al lato della carreggiata.