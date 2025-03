Schianto in A18, ragazzo incastrato tra le lamiere

CATANIA – Paura sulla A18 per un ragazzo che con il suo furgone si è scontrato con un mezzo fermo al lato della strada, che forniva la segnaletica per lavori di manutenzione. L’incidente si è verificato sulla Messina-Catania poco dopo le 12 tra Giarre e Acireale. Nell’impatto il giovane è rimasto incastrato all’interno della cabina e per liberarlo dalle lamiere i vigili del fuoco hanno dovuto usare un divaricatore oleodinamico.