Sbardella nuovo commissario Fdi in Sicilia

Luca Sbardella è il nuovo commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia. La nomina è arrivata dalla premier Giorgia Meloni. Il deputato eletto in Lombardia sostituisce Salvo Pogliese e Giampiero Cannella, finora rispettivamente coordinatori per la Sicilia orientale e occidentale. Sbardella ha 52 anni, si è laureato in scienze politiche a Roma ed è titolare di un’azienda agricola di produzione di vino. E’ anche consigliere d’amministrazione della Fondazione Alleanza nazionale. “Sono certa – dice la Meloni – che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell’interesse del partito e della sua crescita”.