SANTA CATERINA VILLARMOSA (CALTANISSETTA) – Un settantenne di Santa Caterina Villarmosa questa mattina è precipitato da un altezza di tre metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 mentre si trovava in campagna per fare dei lavori assieme al figlio: era sul tetto quando è scivolato. Per soccorrerlo è arrivato l’elicottero con il medico rianimatore: le condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato sottoposto a un intervento di neurochirurgia.