Rifiuti: a Catania è lotta agli incivili

CATANIA – L’amministrazione comunale di Catania sta portando avanti da alcune settimane un’attività ancora più serrata di controllo mirata a garantire il decoro e l’igiene della città, concentrandosi in particolare sul Lotto Centro e su aree critiche come corso delle Province, via Firenze, via Vincenzo Giuffrida bassa, viale Vittorio Veneto, via F. Corridoni, via Pacini, via Oberdan, via Rizzo, piazza Sciuti, piazza Grenoble, via Castiglione, via San Nicolò al Borgo, via L. Sturzo, via G. Leopardi, largo Rosolino Pilo, via della Regione, corso dei Mille, via Lago di Nicito/Plebiscito e via Grotta Magna.

L’obiettivo è contrastare comportamenti irresponsabili che compromettono la vivibilità degli spazi pubblici, con un approccio volto a educare al rispetto delle regole. Nei controlli, coordinati dall’assessorato all’Ecologia e condotti in collaborazione con gli operatori delle ditte di raccolta rifiuti, sono stati elevati 95 verbali per un importo totale di 31.635,00 euro (333,00 euro a sanzione). I trasgressori scovati sono privati cittadini, professionisti e attività commerciali che non hanno rispettato il calendario di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Inoltre, tre persone sono state denunciate per aver abbandonato rifiuti in aree pubbliche, contribuendo alla formazione di micro-discariche.

“I controlli non hanno alcuna finalità punitiva, ma servono a proteggere la salute pubblica e il patrimonio urbano”, ha dichiarato l’assessore all’Ecologia, Massimo Pesce. “L’abbandono indiscriminato di rifiuti danneggia l’ambiente, attira animali nocivi e crea disagi per tutti i cittadini. Le sanzioni sono uno strumento per sensibilizzare alla correttezza: chi rispetta le regole contribuisce a una Catania più pulita e sostenibile. Ringrazio gli operatori e i cittadini responsabili che collaborano con noi in questo percorso”. L’amministrazione comunale sta pianificando ulteriori campagne educative nelle scuole, il potenziamento dei punti di raccolta differenziata e una collaborazione più stretta con le attività commerciali e i condomini per ottimizzare il conferimento degli scarti in maniera conforme al regolamento e al calendario giornaliero delle frazioni di rifiuti da depositare nelle ore serali.