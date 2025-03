‘Riaprite ponte che rovina gli agricoltori catanesi’

CATANIA – Disastro viabilità per agricoltori e allevatori della Piana di Catania. A lanciare l’allarme il presidente di Confagricoltura etnea, Giosuè Arcoria. “Dopo il ponte Sferro – dice -, per il quale si attendono ancora risposte da Anas, l’attenzione si sposta su un secondo ponte lungo la strada provinciale 69/I, in contrada Passo Martino. Il ponte sul Simeto, chiuso già da anni, crea enormi problemi agli operatori del Catanese. E’ stato per anni percorribile a senso unico alternato e solo per mezzi inferiori a una certa massa. Da tre anni è stato chiuso definitivamente, così chi deve raggiungere la via Passo Martino è costretto a compiere un percorso alternativo di oltre 25 km. Questo determina enormi disagi e disservizi per quanti hanno aziende in zona. Faccio quindi un appello al sindaco Enrico Trantino, affinché si possa al più presto risolvere il problema”.

Intanto “non è arrivato nessun riscontro da Anas Catania rispetto all’appello sulla chiusura del ponte Sferro lungo la statale 192, la Catania-Enna. In questo caso la chiusura interessa la valle del Dittaino. Lo stop al passaggio dei mezzi, scattato lo scorso 12 febbraio, dovrebbe concludersi il prossimo 17 maggio. Un tempo troppo lungo per le aziende del territorio. Da qui la decisione di Confagricoltura Catania di scrivere una nota urgente all’Anas”.