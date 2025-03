RAGUSA – I finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato, nel mese di marzo, migliaia di prodotti e segnalato amministrativamente 7 titolari di attività commerciali. In particolare, il piano d’azione, ha consentito di sottoporre a sequestro amministrativo 25.162 prodotti non sicuri (tra cui articoli carnevaleschi, accessori per capelli, bigiotteria e articoli sportivi), poiché risultati privi delle informazioni per il consumatore, quali le precauzioni d’uso, i materiali utilizzati e la descrizione in lingua italiana, indispensabili per rilevare, tra l’altro, la presenza di eventuali sostanze nocive o di eventuali allergeni. I 7 responsabili, operanti a Ragusa, Modica, Vittoria, Pozzallo e Chiaramente Gulfi, sono stati segnalati alla camera di commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative.