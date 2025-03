SIRACUSA – Il corpo senza vita di una donna di 44 anni è stato ritrovato oggi alle 14.30 all’interno della propria abitazione a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. A dare l’allarme è stato un parente. I carabinieri della compagnia di Noto hanno effettuato i rilievi per accertare le cause della morte che è dovuta probabilmente a cause naturali. I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita della donna.