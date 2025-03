“Pnrr, a Catania 55 progetti in difficoltà”

CATANIA – “Nella provincia di Catania ben 55 progetti tra quelli finanziati dal Pnrr registrano criticità”. Giovanni Lo Schiavo, responsabile della Cisal etnea, denuncia le difficoltà emerse durante la riunione in prefettura sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’incontro, che ha visto riunirsi la Cabina di coordinamento, aveva l’obiettivo di monitorare l’andamento degli interventi finanziati. “Non possiamo permettere – aggiunge Lo Schiavo – che ritardi e difficoltà burocratiche compromettano progetti fondamentali per lo sviluppo e la sicurezza del territorio”.

Durante la riunione una particolare attenzione è stata dedicata ai progetti destinati al potenziamento dei servizi per le fasce deboli della popolazione, come anziani e disabili. Il prefetto ha esortato i Comuni a intensificare gli sforzi per completare gli interventi avviati. “Nonostante gli sforzi – conclude il responsabile sindacale – persistono dubbi sul rispetto delle scadenze del Pnrr, soprattutto per progetti infrastrutturali cruciali come asili nido, palestre e strutture per anziani, il cui completamento è previsto entro dicembre 2026”.