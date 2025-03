Piano regolatore del porto: consiglio approva, opposizione perplessa

CATANIA – Dopo quattro ore di discussione e una valanga di polemiche, avanzate anche nei giorni precedenti, tra maggioranza e opposizione, il consiglio comunale di Catania ha approvato ieri sera il Piano regolatore del porto. Su 26 consiglieri presenti, 23 i voti favorevoli, un astenuto e due contrari: 20 gli emendamenti presentati in aula che suggeriscono all’Autorità portuale alcune varianti non vincolanti. Tra queste l’emendamento sulla salvaguardia della scogliera D’Armisi e quello della naturalizzazione del torrente Acquicella. Rilevanti le proposte di allargare via Cristoforo Colombo, di realizzare più parcheggi (anche in altezza) e di una pista ciclabile interna, ma anche un punto fermo sul divieto di realizzare centri commerciali all’interno del porto. Nel piano portuale pure le limitazioni della cubatura suggerite dalla direzione urbanistica. Presente in aula anche il sindaco Enrico Trantino.