“Peccato per quel rigore non concesso”

“Sono contento della prestazione, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, lasciandoci trascinare dal pubblico, che voglio ringraziare”. Ai microfoni di Diretta Stadio, su Telecolor, dopo il pareggio interno col Crotone, l’allenatore rossazzurro Mimmo Toscano dedica il suo primo pensiero ai tifosi.

Ma il tecnico degli etnei ha anche tanto da recriminare: “Abbiamo fatto una gara di grande sagacia tattica, di intensità, peccato per le occasioni non sfruttate. E soprattutto sono rammaricato per il rigore clamoroso non concesso. Non so come l’arbitro non abbia visto il mani sul tiro di Jimenez e per di più mi ha pure ammonito per proteste. Il danno e la beffa: niente rigore e io squalificato. Se avessimo vinto non avremmo rubato nulla”.



“I ragazzi stanno lavorando bene, in assenza degli attaccanti dobbiamo essere bravi noi a trovare delle soluzioni – continua Toscano -. Quando saremo al completo in organico, ci potremo divertire. Per adesso dobbiamo pensare alla nostra crescita, già visibile da 7-8 partite. Gli allenamenti si sono alzati di intensità, tutti vogliono giocare”.

Su alcune scelte di formazione ha aggiunto: “Ho preferito Gega ad Allegretto perché aveva fatto bene a Messina e ho voluto dare continuità. Tra l’altro Allegretto veniva da 3-4 giorni di influenza. L’ingresso di Celli con l’avanzamento di Lunetta è stato un segnale che volevamo vincerla”. E poi sulle palle inattive: “Sono diventate importanti. Bisogna crederci, lo dico soprattutto ai difensori, per loro è l’unica occasione per fare gol”.

Sulle condizioni di Montalto e Dal Monte ha concluso: “Montalto è stato colpito da una lombalgia acuta, ha fatto una puntura prima della partita, ma poi non se l’è sentita. Dal Monte invece ha una contrattura agli adduttori e ho preferito preservarlo”.