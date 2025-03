PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – Paura a Priolo Gargallo per un incendio che nel primo pomeriggio ha distrutto due appartamenti in via delle Cave. Le fiamme sarebbero partite dal basso. Quattro persone sono state portate fuori dai vigili del fuoco, che hanno poi spento il rogo. L’incendio ha provocato il sovraccarico della rete Enel, così è stato necessario staccare la corrente. L’energia elettrica dovrebbe essere riattivata domani.