La scorsa notte un elicottero dell’aeronautica militare di base sull’aeroporto di Trapani è intervenuto per recuperare a Pantelleria un ragazzo che necessitava di un intervento chirurgico specialistico urgente. L’equipaggio ha imbarcato una equipe medica dell’ospedale San Antonio Abate e si è diretto immediatamente verso l’isola. Il giovane è stato trasportato in meno di un’ora all’ospedale Civico di Palermo dove è stato affidato al personale specializzato della struttura per il successivo trattamento e intervento chirurgico.