Panico sulla statale: autocisterna si ribalta

PATERNÒ (CATANIA) – Questa mattina, poco dopo le 9,30, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, supportati dal personale del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) inviato dalla sede centrale, sono intervenuti sulla strada statale 192, al km 63+600, nei pressi del bivio Iannarello, sul territorio di Paternò, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autocisterna carica di gasolio.

Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è uscito autonomamente di strada ribaltandosi su un fianco. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area per cercare di contenere una modesta perdita di carburante dalla cisterna. Il conducente, all’arrivo dei soccorsi, era già uscito dal mezzo pesante ed è stato portato in ospedale dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Presente sul posto anche la polizia locale.