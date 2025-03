Stefano De Martino arriva in Sicilia con il suo spettacolo di musica, danza e intrattenimento: “Meglio stasera – Summer Tour”. Un ‘quasi-one man show’ nato proprio dalle intuizioni del conduttore di Affari tuoi e da Riccardo Cassini, con le musiche del maestro Pino Perris e le coreografie di Andrea Larossa. Lo spettacolo sarà a Palermo sabato 19 luglio al Teatro di Verdura con inizio alle 21.30 e domenica 20 luglio a Milazzo al Castello di Milazzo con inizio alle 21. “Meglio stasera che domani o mai’, cantava negli anni 60 Miranda Martino in una canzone da Ennio Morricone.

Ci sarà lo Stefano che racconta: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo. Poi lo Stefano ‘crooner’: insieme agli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, ‘mash up’ e virtuosismi canori con una sola regola: “Non è mai una sola canzone per volta”. Infine lo Stefano danzatore: nonostante “si sia accumulata un po’ di ruggine fra le giunture” del ballerino di un tempo, si rimetterà in gioco.