PALERMO – Daniele Passanisi è stato rieletto alla guida della Cisl Fp Sicilia. Resterà in carica per i prossimi quattro anni. Questa mattina si è svolto il VII congresso regionale sul tema “Insieme diamo voce al futuro. Per le persone, con coraggio e responsabilità” tenutosi a Palermo, al centro congressi del San Paolo Palace. Ai lavori presente il segretario nazionale Cisl Fp Maurizio Petriccioli e il segretario regionale Cisl Sicilia Leonardo La Piana. Sono intervenuti, tra le altre autorità presenti, il presidente Ars, Gaetano Galvagno, e gli assessori regionali alla Salute, Daniela Faraoni, e alle Autonomie locali, Andrea Messina.