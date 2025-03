Accoltellato durante una rissa allo Zen: è grave

PALERMO – Un giovane di 31 anni, I.F., residente allo Zen a Palermo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Sofia con alcune ferite di arma da taglio e adesso si trova ricoverato al Trauma Center. La prognosi è riservata. Il giovane sarebbe rimasto vittima di una rissa scoppiata in via Costante Girardengo dove sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola. Gli agenti di polizia arrivati nella zona avrebbero trovato una maglietta sporca di sangue. Sono in corso indagini per accertare cosa sia successo e gli agenti hanno sentito i parenti del giovane per cercare di ricostruire quanto accaduto e risalire all’autore del ferimento. Potrebbero esserci altri feriti.