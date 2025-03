PALERMO – L’Ente nazionale protezione animali esprime “forte contrarietà alle modifiche introdotte dal nuovo disegno di legge esitato dalla commissione dell’Ars in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo. L’Enpa, come le altre associazioni animaliste, è venuta a conoscenza del testo solo a votazione avvenuta e denuncia un impianto normativo che mette a rischio il benessere animale, favorisce logiche di privatizzazione della gestione dei rifugi e riduce drasticamente il ruolo del volontariato, che da sempre rappresenta un pilastro fondamentale nella lotta contro il randagismo. Tutte le sezioni della protezione animali in Sicilia hanno espresso immediatamente preoccupazione per questo ddl che rischia di trasformarsi in ostacolo insormontabile all’enorme lavoro che ogni giorno svolgono volontariamente sul territorio. Un passo indietro per la tutela degli animali e la gestione pubblica dei rifugi”.

La protezione animali “contesta con fermezza l’esclusione delle associazioni animaliste dalla gestione delle strutture di ricovero per animali randagi, favorendo l’ingresso di soggetti privati. Tale scelta trasforma la gestione dei rifugi in un business che rischia di penalizzare il benessere degli animali a favore del profitto”, sostiene l’Enpa. Il ddl prevede anche la rimozione della possibilità di concedere in comodato beni immobili alle associazioni animaliste, impedendo la creazione di micro-canili, oasi feline e cimiteri d’affezione, fondamentali per garantire un’accoglienza dignitosa agli animali senza casa. Ed elimina la possibilità di formare i cittadini per l’iscrizione negli elenchi comunali per il contrasto al randagismo “e riduce drasticamente l’apertura delle strutture di ricovero a sole cinque ore settimanali, ostacolando il contatto con il pubblico e, di conseguenza, limitando le possibilità di adozione”.