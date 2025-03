Ortigia ha un nuovo ponte, ma non per le auto

SIRACUSA – Ortigia ha un nuovo ponte. È stato inaugurato stamattina il nuovo collegamento tra l’isola e il resto di Siracusa, percorribile però soltanto da pedoni e ciclisti: 42 metri di lunghezza, 5 di larghezza, in acciaio con rifiniture in legno. È stata un’azienda siracusana a realizzarlo, con lavori che sono durati meno di un anno. Il ponte è stato anche accompagnato dalle polemiche: c’è infatti chi avrebbe preferito che fosse aperto anche alle auto, come quello dei Calafatari che era a pochi metri di distanza ed è stato abbattuto dieci anni fa.