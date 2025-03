NOTO (SIRACUSA) – A mezzanotte i poliziotti in servizio con la volante hanno notato un anziano che si aggirava per le vie di Noto in stato confusionale. L’ottantacinquenne si era allontanato da casa e, visto l’ora tarda e un momento di confusione, non era riuscito a farvi ritorno. I poliziotti, dopo averlo rassicurato, lo hanno riaccompagnato a casa, tranquillizzando anche i parenti che si erano preoccupati e che li hanno ringraziati.