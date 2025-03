Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia del derby con il Messina, in programma domenica alle 19.30.

DERBY. “Non è una partita come le altre, è una gara a sé in cui i valori si azzerano. Vogliamo regalare questo derby ai tifosi, dare continuità ai nostri risultati e costruire l’obiettivo finale abituandoci a giocare partite sotto pressione come quelle che arriveranno a fine stagione. Il Messina è una squadra viva e a Cava si è visto, si tratta di una formazione imprevedibile in avanti con un attaccante lanciato dalla tripletta realizzata nell’ultima giornata”.

INDISPONIBILI. “Stoppa rientra dalla squalifica. Anastasio, Dalmonte, Di Tacchio e Sturaro si sono allenati con il gruppo e saranno disponibili. Non ci saranno Bethers, Guglielmotti, Celli e Inglese, per quest’ultimo servirà ancora qualche tempo ma non sappiamo quanto”.

MODULO. “Conta l’atteggiamento. Due trequartisti? L’importante è come occupiamo gli spazi nella fase offensiva. Ora abbiamo maggiori opzioni. Bisogna difendere di squadra e attaccare con veemenza: le basi sono queste. Gol subiti in ogni partita? Occorre lavorare più di squadra per evitarli”.

LODI. “Non so perché si sia dimesso. Dispiace non sia più con noi, ma non fa parte delle mie competenze”.

TIFOSI. “Per i playoff dovremo ritrovare il dodicesimo uomo. Dipende da noi. Spiace che a Messina non ci siano i nostri sostenitori, toglie qualcosa al derby”.

PREVENDITA. Venduti al momento poco più di 400 biglietti. Nel dettaglio (dato alle 13 di sabato): curva sud 390+349 abbonamenti, tribuna 20+20 abbonamenti.

DIRETTA TV SU TELECOLOR. Messina-Catania verrà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor. La nostra emittente, come consuetudine in questi casi, offrirà una versione maxi di Diretta Stadio: 4 ore di trasmissione a partire dalle 18.30 con la presentazione dell’incontro (temi tattici, statistiche, formazioni) e le voci dei protagonisti poco prima del calcio d’inizio, il racconto live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. Telecronaca di Angelo Patanè e Carlo Breve, interviste di Marco Carli.