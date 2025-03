Multati i commercianti catanesi invadenti

CATANIA – La polizia e i vigili di Catania hanno multato i titolari di due attività commerciali in via Palermo, a pochi passi da piazza Palestro. Alcuni cittadini hanno segnalato la pubblicità di un noleggiatore di auto che metteva in mostra su un social network le macchine offerte ai clienti; dai video era evidente che le auto venivano parcheggiate sul suolo pubblico senza alcuna autorizzazione, occupando buona parte della corsia riservata ai veicoli in marcia, costringendo al passaggio degli autobus gli automobilisti a invadere la corsia opposta di marcia o a fermarsi bloccando il traffico.

Il titolare è stato sanzionato anche per non aver registrato i noleggi sui registri, per un totale di quasi 1.500 euro, ed è stata avanzata la proposta di sospensione dell’attività per 5 giorni. A pochi metri dall’autonoleggio i poliziotti hanno poi notato un commerciante che aveva occupato il marciapiede con diverse pedane d’acqua. Anche in questo caso gli agenti hanno contestato l’occupazione abusiva del suolo pubblico.