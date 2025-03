Multa di 1.630 euro per lo zozzone di Picanello

CATANIA – La polizia locale di Catania ha individuato un uomo intento ad abbandonare numerosi sacchi di rifiuti di varia tipologia in piazza delle Universiadi. Vedendo gli agenti si è allontanato rapidamente, nel tentativo di eludere i controlli. Senza destare sospetti i poliziotti lo hanno seguito fino a via Stanislao Mattei, dove si è messo a caricare sulla propria macchina altri rifiuti. Quindi è tornato in piazza delle Universiadi per scaricare i sacchi, ma questa volta è stato bloccato dagli agenti. Nei suoi confronti è scattata una multa di 1.630 euro, oltre alla denuncia.