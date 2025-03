Mucca in autostrada: due auto la uccidono

MODICA (RAGUSA) – Due macchine, una delle quali si è ribaltata, hanno investito una mucca che attraversava la carreggiata intorno alle 18.45 sull’autostrada Siracusa-Modica al km 51,100 in direzione nord. Su una Hyundai c’erano due donne, madre e figlia, mentre la Fiat 500 era guidata da una signora in stato di gravidanza. Nello scontro il bovino è morto; le tre donne, apparentemente non in gravi condizioni, sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Modica. Il traffico ha subìto vistosi rallentamenti.