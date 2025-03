Morta Nadia Cassini, icona sexy della commedia

Nadia Cassini, nome d’arte di Gianna Lou Müller, è morta ieri a Reggio Calabria all’età di 76 anni. Attrice, showgirl e cantante, icona delle commedie sexy all’italiana tra gli anni 70 e 80, è scomparsa a causa di una malattia di cui però non sono stati specificati i dettagli. Nata a New York nel ’49, da papà statunitense di origini tedesche e mamma statunitense di origini italiane, prese il nome d’arte Nadia Cassini dopo le nozze con il giornalista Igo Cassini Loiewski, morto nel 2002. Dopo il divorzio l’attrice ebbe una relazione con l’attore greco Yorgo Voyagis e dalla loro unione è nata la figlia Kassandra. Giovanissima Nadia lasciò presto la famiglia per una carriera nel mondo dello spettacolo, lavorando come cantante di night club. Ma a renderla nota al pubblico sono stati i ruoli principali affidatile nelle commedie sexy italiane: ha recitato al fianco di Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Renzo Montagnani, Lando Buzzanca.

Tra i primi a ricordarla proprio Banfi con un video su Instagram. I due hanno lavorato insieme in ben quattro film: La dottoressa ci sta col colonnello, L’infermiera nella corsia dei militari, L’insegnante balla… con tutta la classe e Mazzabubù. “È la prima volta che faccio un annuncio sui social di questo tipo e non mi voglio abituare, fa sempre male al cuore”, inizia così il video-messaggio di Banfi. “Molti di voi già lo sapranno… È morta Nadia Cassini. Mi è rimasta molto impressa questa cosa, mi è dispiaciuto moltissimo. So che ultimamente soffriva molto per un male che aveva incurabile e mi è dispiaciuto tanto…”. Appare molto commosso Banfi e prosegue ricordando un momento per lui indimenticabile: “Mi sono venuti in mente come dei flash della sua bella carriera. Era una brava donna, una brava ragazza. Mi ricordo di un episodio con la mamma, che era una nobildonna che veniva a trovarla a Livorno dove giravamo un film e dove io facevo il colonnello. Lei non sapeva dire colonnello e diceva ‘coglionello’ e così l’abbiamo tenuta fissa nel film questa battuta. La mamma si meravigliò molto che io portai un’orchidea a lei e una a Nadia. Io ho bel ricordo”.

In tv la Cassini ha lavorato in Premiatissima nel 1983 con Amanda Lear e nello show comico Drive In. Nel 1986 l’attrice decise di ritirarsi dalle scene: per un periodo andò in Francia e lavorò per la televisione nazionale, poi ritornò negli Stati Uniti nel 1988 e sparì definitivamente. Un intervento di chirurgia plastica al naso ebbe per lei esiti devastanti. Il suo ultimo matrimonio con Giuseppe Furfaro, mercante d’arte di Reggio Calabria.