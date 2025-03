MONTELEPRE (PALERMO) – I ladri a bordo di un’auto hanno sfondato una vetrina di una tabaccheria in via Castrenze di Bella a Montelepre. Il colpo è stato messo a segno da cinque persone con il volto coperto che hanno svaligiato l’attività commerciale. La banda ha utilizzato un’auto come ariete, una Alfa Romeo bianca rubata nei giorni scorsi. Una volta dentro hanno portato via di tutto: varie stecche di sigarette, gratta e vinci, altra merce e svuotato il registratore di cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza. Il bottino è ancora da quantificare.

Intanto a Montelepre cresce l’allarme. Almeno 13 le auto rubate da Natale scorso a oggi e diverse villette sono state saccheggiate per rubare rame, climatizzatori, pannelli solari e quant’altro possa avere un valore. Il sindaco Giuseppe Terranova è preoccupato e ha scritto al prefetto per chiedere, se necessario, anche l’intervento dell’esercito per arginare questo fenomeno che sta particolarmente colpendo i territori di Montelepre e Giardinello. E’ stato avviato un appalto, grazie a un finanziamento ottenuto, per dotare il Comune di ulteriori spycam di nuova generazione per monitorare l’intero territorio grazie a un finanziamento ottenuto.